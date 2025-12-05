قرعة مونديال 26.. الأخضر مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر

أوقعت قرعة كأس العالم 2026، التي سُحِبت مساء الجمعة في الولايات المتحدة، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن المجموعة الثامنة «H» إلى جوار منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بمواجهة أوروجواي 15 يونيو، ثم يلتقي إسبانيا 21 من الشهر، وأخيرًا الرأس الأخضر في الـ 26 منه.

وقبل سحب القرعة داخل مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، في واشنطن، العاصمة الأمريكية، وزعت المنتخبات الـ 48 المشاركة، بما فيها 6 ستتأهل عبر الملحق، على 4 مستويات، بواقع 12 منتخبًا في كل مستوى.

وقُسِّمت المنتخبات على 12 مجموعة، بواقع 4 في كل مجموعة، ينتمي كل منتخب منها إلى مستوى مختلف.

ويلعب المنتخب السعودي، الذي ينتمي إلى المستوى الثالث، في مجموعته برفقة إسبانيا «أول»، وأوروجواي «ثان»، والرأس الأخضر «رابع».

وسبق للصقور مواجهة المنتخب الأوروبي في كأس العالم 2006، وأوروجواي في نسخة 2018، ضمن دور المجموعات، وخسروا المباراتين بنتيجة واحدة 0ـ1، أما الرأس الأخضر فيلتقونها للمرة الأولى.

وتشمل النسخة المونديالية المقبلة 104 مباريات تستضيفها 16 مدينة مختلفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وضمن نظام التصنيف الجديد تأجيل أي مواجهة بين المنتخبات الأربعة الأولى على العالم حاليًا، إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، حتى الدور قبل النهائي بشرط تصدرهم مجموعاتهم.

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توقيتات المباريات وسيحدد ملاعبها في حدث عالمي آخر السبت، لكن حتى ذلك سيكون عرضة للتعديل في مارس المقبل، بعد اكتمال عقد المقاعد الستة عبر الملحق.