المرة الثانية.. المكسيك وجنوب إفريقيا تفتتحان المونديال

تجمع مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، المصنَّف على رأس المجموعة الأولى، ونظيره الجنوب إفريقي، 11 يونيو المقبل، على ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو، وفقًا للقرعة التي أُجريت في واشنطن، الجمعة.

وهذا اللقاء، كان قد افتتح سابقًا كأس العالم 2010 في سويتو، أول نسخةٍ تجرى في إفريقيا، وانتهى حينها بالتعادل 1ـ1.

وستستمر البطولة، التي ستضمُّ للمرة الأولى 48 منتخبًا، حتى 19 يوليو، موعد المباراة النهائية المقرَّرة على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي.

وسيلعب المنتخبان أيضًا مع كوريا الجنوبية، والفائز بين الدنمارك ومقدونيا الشمالية، والتشيك وإيرلندا.

وستكون هذه سادس مرةٍ يفتتح فيها المنتخب المكسيكي كأس العالم، وهو رقمٌ قياسي، يتقدم به على البرازيل وألمانيا «ألمانيا الغربية» بأربع مراتٍ لكلٍّ منهما، وفرنسا بثلاثٍ. وفي المرَّات الخمس السابقة، لم تنجح المكسيك في تحقيق الفوز.

وخسرت المكسيك المباراة الافتتاحية الأولى في تاريخ كأس العالم أمام فرنسا 1ـ4 عام 1930، ثم أمام البرازيل 0ـ4 في 1950، فالسويد 0ـ3 عام 1958.

وفي المرة الأولى التي استضافت فيها البطولة عام 1970، تعادلت المكسيك مع الاتحاد السوفييتي 0-0 على ملعب أستيكا، ثم تكرَّر التعادل في جنوب إفريقيا عام 2010.