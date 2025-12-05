مجموعة الأرجنتين.. موقعة منتظرة بين الجزائر والأردن

وقع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم ونظيره الأردني في المجموعة العاشرة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تترأسها الأرجنتين، بطلة العالم، حسبما أسفرت عنه القرعة التي سحبت في واشنطن، الجمعة.

ومن بين المنتخبات العربية السبعة في القرعة، ستكون المجموعة العاشرة الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين، فيما تكمل النمسا هذه المجموعة.

وكان المنتخب الأردني أول العرب المتأهلين إلى النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي ستضم للمرة الأولى 48 منتخبًا، من 11 يونيو حتى 19 يوليو، للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، تشارك الجزائر التي تعود إلى المونديال بعد غيابها عن النسختين الأخيرتين، للمرة الخامسة في تاريخها.

وستلعب المغرب، رابعة مونديال 2022، في المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب تونس في المجموعة السادسة التي ضمت هولندا، واليابان، والفائز بين أوكرانيا والسويد، وبولندا وألبانيا.

وتواجه قطر، مستضيفة مونديال 2022، كندا، الفائز بين إيطاليا وإيرلندا الشمالية، وويلز والبوسنة والهرسك وسويسرا، في حين تلعب مصر مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

بدورها، تلتقي السعودية مع إسبانيا بالرأس الأخضر والأوروجواي في المجموعة الثامنة.

وفي حال تأهله من الملحق القاري سيلعب المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة مع فرنسا والسنغال والنرويج.