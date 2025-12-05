في المجموعة المونديالية.. الأخضر بين أمريكا والمكسيك

تستضيف الولايات المتحدة أوَّل مباراتين من ثلاثٍ للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن مجموعته في كأس العالم 2026، فيما لا يزال موقع اللقاء الختامي معلَّقًا بين خيارين، إما أمريكا أو المكسيك.

ويستهلُّ المنتخب السعودي مشواره في ثامن مجموعات المونديال بمواجهة أوروجواي، 15 يونيو المقبل، إمَّا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، أو على ملعب مرسيدس بنز في نظيرتها أتالانتا.

وحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يحتضن أحد الملعبين أيضًا المباراة الثانية أمام إسبانيا، 21 يونيو.

أمَّا اللقاء الختامي للصقور ضمن المجموعة أمام الرأس الأخضر 26 من الشهر، فيجري على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن الأمريكية، أو ملعب أكرون في مدينة سابوبان المكسيكية.

وسُحبت القرعة، مساء الجمعة، داخل مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، في واشنطن، العاصمة الأمريكية، دون تحديد توقيتات المباريات وملاعبها.

وسيعلن «فيفا» التوقيتات والملاعب في حدثٍ عالمي آخرَ، السبت، لكنْ حتى ذلك سيكون عرضةً للتعديل في مارس المقبل بعد اكتمال عقد المقاعد الستة عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات الكأس خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.