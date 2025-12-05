كنو يكتب الثنائية الأولى مع المنتخب

أحرز محمد كنو، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هدفين دوليين في نفس المباراة للمرة الأولى، وقاد «الأخضر» للفوز 3ـ1 على جزر القمر، مساء الجمعة في قطر، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وسجَّل كنو قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة، وبعد دقائق من انطلاق الثاني، مستفيدًا من تمريرتين لزميله الجناح سالم الدوسري، صاحب الهدف الثالث، ورافعًا عدد أهدافه الدولية إلى سبعةٍ.

وخاض لاعب الوسط، صاحب الـ 31 عامًا، 69 مباراةً دوليةً، تعود أولاها إلى نهاية عام 2017. وأحرز أهدافًا أمام منتخبات اليونان، ونيجيريا، وقرغيزستان، واليمن، وعمان. بذلك، تكون ثنائيته ضد جزر القمر الأولى له مع المنتخب.

وسجَّل كنو الهدف الأول برأسه والثاني بالقدم اليمنى، وشكل ثلاثيًّا في الوسط مع مصعب الجوير وعبد الله الخيبري.