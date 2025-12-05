قرعة المونديال.. الأرجنتين أمام الأردن والجزائر.. والبرازيل تواجه المغرب

وقع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم «حامل اللقب» في المجموعة العاشرة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تضم الجزائر والأردن والنمسا، وفق ما أسفرت عنه القرعة التي سحبت في واشنطن، الجمعة.

أما المنتخب البرازيلي الفائز باللقب خمس مرات فجاء في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وإسكتلندا.

وستكون المباراة الأولى لفرنسا في المجموعة التاسعة أمام السنغال التي تسعى لتكرار واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، عندما فاجأت حامل اللقب آنذاك في مباراتهما الأولى في بطولة 2002. وتضم المجموعة أيضًا النرويج وأحد المنتخبات التي ستتحدد عبر الملحق.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في البطولة بمواجهة كرواتيا ضمن المجموعة الثانية عشرة أملًا في الثأر لخسارتها قبل نهائي 2018، كما ستواجه بنما، التي تغلبت عليها 6-1 في دور المجموعات في نفس البطولة.

وتواجه كوراساو، التي أصبحت بتعداد سكاني يبلغ 150 ألف نسمة، أصغر دولة على الإطلاق تصل إلى النهائيات، ألمانيا والإكوادور وساحل العاج في المجموعة الخامسة.

وتلعب إسبانيا، المصنفة الأولى عالميًا، في المجموعة الثامنة التي تضم الرأس الأخضر والسعودية والأوروجواي، بينما تواجه هولندا كلًا من اليابان وتونس ومنتخب يتحدد عبر الملحق في المجموعة السادسة، بينما تلعب بلجيكا مع مصر وإيران ونيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة، وتواجه البرتغال أوزبكستان، التي تشارك للمرة الأولى، وكولومبيا، ومنتخبًا من الملحق في المجموعة الحادية عشرة.

ووضعت القرعة المنتخب المكسيكي في المجموعة الأولى، إلى جانب جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، الفائز بين الدنمارك / مقدونيا الشمالية وتشيكيا / إيرلندا، وفي المقابل جاءت كندا في المجموعة الثانية التي ضمت الفائز بين إيطاليا / إيرلندا الشمالية وويلز / البوسنة والهرسك، وقطر، سويسرا، بينما تخوض الولايات المتحدة منافسات المونديال ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الباراجواي، أستراليا، والفائز بين تركيا / رومانيا وسلوفاكيا / كوسوفو.