المرة السادسة.. الأخضر يعبر مجموعات العرب

تأهَّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة السادسة من مرحلة المجموعات في كأس العرب، إثر فوزه 3ـ1 على جزر القمر، مساء الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من النسخة الـ 11 الجارية في قطر.

وأحرز محمد كنو، لاعب الوسط، هدفين، في الدقيقتين 45+4 و51، من صناعة الجناح سالم الدوسري، الذي أكمل الثلاثية بنفسه، في الدقيقة 76، فيما سجّل المهاجم إبراهيم يوسف هدف القُمريين في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب عدد نقاطِه إلى ستٍ من جولتين، وضَمِن أحد مقعدَي المجموعة في ربع النهائي، فيما يحسمُ مركزَه عندما يواجه نظيره المغربي، الإثنين، لحساب ثالث وآخر جولة.

ولَعِب السعوديون تحت القيادة الفنية للفرنسي فرانسوا رودريجيز، مساعد مواطنه المدرب هيرفي رينارد، الذي تزامنت المباراة، على ملعب «البيت»، مع حضوره سحب قرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل المنتخب من مرحلة المجموعات في كأس العرب خلال نسخ 1985، و1992، و1998، و2002، و2012، وغادر المنافسةَ من الدورِ ذاته مرةً وحيدةً، قبل أربعة أعوام في قطر، مستضيفة النسختين الماضية والجارية.

وفي مشاركته السابعة، أصبح «الأخضر» أول المنتقلين إلى دور الثمانية من البطولة، التي انطلقت الإثنين وتُختتَم في الـ18 من ديسمبر الجاري.

وأشرك رودريجيز 16 لاعبًا، وغيّر أربعة أسماء في التشكيل الأساسي، بالمقارنة مع مباراة عمان، ضمن الجولة الأولى، التي كسِبها المنتخب تحت قيادة رينارد 2ـ1.