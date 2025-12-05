مواجهة سعودية رابعة أمام إسبانيا وأوروجواي.. وأولى ضد الرأس الأخضر

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في ثامن مجموعات كأس العالم 2026، مباراة رابعة تاريخيًا أمام كل من إسبانيا وأوروجواي، فيما يستكشف الرأس الأخضر للمرة الأولى.

وأوقعت قرعة المونديال، التي سُحبت مساء الجمعة، في الولايات المتحدة، وهي إحدى ثلاث دول تستضيف البطولة إلى جانب كندا والمكسيك، المنتخب السعودي إلى جوار إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وطبقًا لموقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني سبق للأخضر ملاقاة إسبانيا 3 مرات، منها تجريبيتان، إضافة إلى اللقاء المونديالي بينهما في نسخة «ألمانيا 2006».

والتقى المنتخبان لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من ثامن مجموعات كأس العالم في مدينة كايزرسلاوترن الألمانية، وفاز «مصارعو الثيران» بهدف نظيف سجّله المدافع خوان جوتيريز مورينو «خوانيتو».

وبعد 4 أعوام، تجدَّد اللقاء بينهما عبر مباراة تجريبية في مدينة إنسبروك النمساوية فاز بها الإسبان بنتيجة 3ـ2.

وسجّل الهدفين السعوديين المدافع أسامة هوساوي، والمهاجم محمد السهلاوي، فيما أحرز ثلاثية إسبانيا دافيد فيا، رأس الحربة، وتشابي ألونسو، لاعب الوسط «مدرب ريال مدريد حاليًا»، والمهاجم فيرناندو لورينتي.

وفي 2012 استضافت مدينة بونتيفيدرا الإسبانية اللقاء الثالث بينهما، وانتهى بفوز كاسح لأصحاب الأرض بخماسية نظيفة سجّلها الجناح سانتي كاثورلا، والمهاجم بيدرو رودريجيز «هدفين»، وتشافي هيرنانديز، لاعب الوسط، ودافيد فيا «ركلة جزاء».

وعلى عكس هذا الترتيب، بدأ المنتخب السعودي شريط مبارياته مع أوروجواي بلقاءين تجريبيين، واختتمه بموقعة مونديالية.

وخلافًا لسجّله المطبوع بالهزائم أمام إسبانيا، تتكافأ الكفتان بينه وبين نظيره الأوروجوياني، بواقع انتصار، وهزيمة، وتعادل.

وفاز الصقور بالمباراة الأولى، التي جرت عام 2002، بنتيجة 3ـ2 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وسجّل أهداف السعودية المهاجم عبيد الدوسري «ثنائية» وعبد الله الواكد، لاعب الوسط، فيما أحرز هدفي أوروجواي دييجو فورلان، رأس الحربة، وفابيان أونيل، لاعب الوسط.

وعلى ملعب «الإنماء» في جدة، التقيا مجددًا عام 2014، وتعادلا 1ـ1، وسجّل حسن معاذ، مدافع المنتخب السعودي، هدف أوروجواي بالخطأ في مرماه، فيما جاء هدف الصقور بتوقيع المهاجم نايف هزازي.

وفي ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018، التي استضافتها روسيا، تواجه الطرفان للمرة الثالثة والأخيرة، وفاز المنتخب الأمريكي الجنوبي بهدف أحرزه نجم هجومه لويس سواريز.