سالم يجدد سيناريو التسجيل والصناعة

جمع سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بين صناعة الأهداف وإحرازها للمرة الثالثة دوليًا، عندما أسهم في الفوز 3ـ1 على جزر القمر، الجمعة، ضمن المجموعة الثانية من كأس العرب في قطر.

وصنع الدوسري، حامل شارة القيادة، الهدفين الأول والثاني لمحمد كنو، لاعب الوسط، وتصدى بنفسه لمهمة إحراز الثالث ونفذها بنجاح. وبعد صافرة الختام، تسلم جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي احتضنها ملعب "البيت".

وواصل قائد «الأخضر»، صاحب الـ 34 عامًا، تألقه على صعيد البطولة، رافعًا عدد الأهداف التي صنعها إلى أربعة ومُكرِّرًا حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي مُنِحَت له عقِب الفوز 2ـ1 على عمان، الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى.

وسجّل الدوسري وصنع في نفس المباراة أمام منتخبي فلسطين، في مارس 2021 ضمن تصفيات كأس العالم الماضية، والعراق، في ديسمبر 2024 ضمن كأس الخليج في الكويت.

وخرج نجم «الأخضر» من كلتا المباراتين بصناعة هدف وإحراز آخر، لكنه زاد من حصيلة الصناعة أمام جزر القمر.

وخاض أفضل لاعب في آسيا للعام الجاري 102 مباراة دولية، وأحرز 25 هدفًا.