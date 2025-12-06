ممتاز الطائرة.. 4 مواجهات في افتتاح الجولة الثالثة

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، السبت، بأربع مواجهات تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا في ظل تقارب مستويات الأندية وسعيها لتحسين مواقعها في جدول الترتيب الذي يتصدره الأهلي بـ6 نقاط، يليه الهلال والاتحاد بـ5 نقاط لكل منهما.

ويحل متصدر الترتيب، ضيفًا على نظيره الفتح، عند الرابعة مساءً في صالة نادي الفتح بمدينة الأحساء، وقبلها بساعة واحدة يستقبل الخويلدية نظيره الهلال في صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

ويستضيف الاتحاد، على صالة النادي بمحافظة جدة، فريق النصر عند الساعة 6:00 مساءً، في لقاء يأمل من خلاله الطرفان، لاحتلال مراكز متقدمة في سلم ترتيب الدوري.

وتجمع المواجهة الرابعة، فريق العلا بالابتسام، وذلك في اللقاء المقام بينهما في تمام الساعة 6:00 مساءً على صالة نادي الأهلي بجدة.