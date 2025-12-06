«الخَبر في الخُبر».. ثاني نسخ حفل القادسية

يستعد نادي القادسية لإطلاق النسخة الثانية من «حفل القادسية» يومي 13 و14 ديسمبر 2025 على كورنيش الخبر، وذلك ضمن مشاركته في موسم الخبر 2025 بصفته شريكًا بلاتينيًا في واحدة من أبرز فعاليات الموسم المجتمعية والترفيهية.

وتنظم نسخة العام الجاري تحت شعار «الخَبر في الخُبر» الذي يعكس روح المدينة، ويُجسّد حضور النادي في مجتمعها بوصفه نادي مدينة الخبر الذي نشأ بين أهلها، ونما بانتمائهم، ويستمد هويته من تاريخ المدينة وذاكرتها وحراكها الثقافي.

وتأتي هذه النسخة امتدادًا لنجاح للنسخة، وترسيخًا لهوية القادسية كنادٍ مجتمعي وثقافي قبل أن يكون رياضيًا، إذ يواصل النادي عبر هذا الحفل تعزيز علاقته بأهالي الخبر وربط أبناء الشرقية.

ويقدّم الحفل تجارب تفاعلية تجمع العائلات والشباب في مساحة واحدة يعيش فيها الحضور تجربة إنسانية وترفيهية غنية، عبر باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والمجتمعية والعروض التي تجسد روح الخبر وتفتح مساحة واسعة للتفاعل بين النادي وجمهوره من مختلف الفئات.

وفي هذا السياق، أكد بدر الرزيزاء رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية أن إطلاق النسخة الثانية من الحفل يأتي كجزء من استراتيجية النادي لتعزيز دوره المجتمعي، قائلًا: «إن إطلاق النسخة الثانية من حفل القادسية ضمن موسم الخبر يعكس التزام النادي بدوره المجتمعي، وبناء تجربة تُشعر أهالي المدينة بأن القادسية نادٍ منهم ولهم».