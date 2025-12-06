600 متطوع يشاركون في تنظيم «كأس آسيا 23»

يشارك 600 متطوعٍ في تنظيم النسخة السابعة من كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم «السعودية 2026»، التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بـ «اليوم العالمي للتطوع»، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عامٍ، إذ يلعب العمل التطوعي دورًا في تحقيق المحور الأول من رؤية السعودية 2030، والمتمثِّل في بناء مجتمعٍ حيوي.

وقد اختارت اللجنة المحلية المنظِّمة لبطولة كأس آسيا 2027 السعودية، 600 متطوع من بين 5000 متطوع مسجلٍ، ويخضع المقبولون لبرامج تدريبيةٍ عامةٍ ومتخصِّصةٍ في المسارات التنظيمية بمعدل 12 ساعةً تدريبيةً لكل متطوعٍ، وسيتم توزيع المتطوعين على العمليات الإعلامية، والبروتوكول والتسويق والخدمات الطبية، ومواقع التمارين، والمواصلات، والسكن، والقوى العاملة.

وتتبع اللجنة المحلية المنظِّمة منهجيةً عالميةً لتطوير تجربة التطوع، وقادت عملية التطوع في ثلاث بطولاتٍ كبرى، إذ نفذت 2520 ساعة تطوعٍ في أبها، و35.700 ساعة في جدة والطائف ضمن بطولات كأس الخليج تحت 20 عامًا 2025 السعودية، وكأس آسيا تحت 17 عامًا 2025 السعودية، والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024ـ25.

يشار إلى أن مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا، تجرى في الرياض وجدة، وتعدُّ البطولة إحدى المحطات الرياضية الرئيسة التي تستضيفها السعودية استعدادًا لكأس آسيا 2027.