بريست يسقط موناكو

حقق فريق بريست الأول لكرة القدم انتصاره الثالث على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه موناكو1ـ0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

ورفع بريست، الذي فاز في آخر جولتين على ميتز وستراسبورج، رصيده إلى 19 نقطةً في المركز التاسع.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد موناكو عند 23 نقطةً في المركز السابع.

وسجل بريست هدفه الوحيد عن طريق كاموري دومبيا عند الدقيقة 28، ليحقق النقاط الثلاث، وهو أمرٌ لم يؤثر عليه تعرُّض لاعبه لودفيك أجورك للطرد في الدقيقة 60.