رينارد: نريد الذهاب بعيدا.. وأعرف مدى صعوبة إسبانيا

عبّر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن رغبته في «ذهاب الأخضر بعيدًا» خلال منافسات كأس العالم 2026، بعد تقديم مستوى جيد ضمن النسخة الماضية «قطر 2022».

وأسفرت قرعة النهائيات، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن مواجهة المنتخب السعودي لإسبانيا، بطلة 2010، وأوروجواي، المتوَّجة في 1930 و1950، والرأس الأخضر، المتأهلة للمرة الأولى.

وعقب سحب القرعة قال رينارد: «نواجه متصدر تصنيف الفيفا (إسبانيا). مجموعة كبيرة والمباريات محتدمة».

وأضاف: «المنتخبات في أعلى تصنيف فيفا، حتى الرأس الأخضر نعرفه جيدًا ولعبت ضده من قبل».

وتابع: «كل الاحتمالات قائمة. هدفنا هو الذهاب بعيدًا. قدمنا شيئًا جيدًا في 2022، لكننا لم نبلغ دور خروج المغلوب».

وأردف: «واجهت إسبانيا عام 2018، أعرف مدى صعوبة هذه المواجهة وأتمنى أن تسير على ما يرام».

ووقتها كان رينارد يدرب المغرب، وقاد «أسود الأطلس» للتعادل مع «مصارعي الثيران» بهدفين لمثلهما ضمن ثاني مجموعات المونديال.