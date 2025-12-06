رينارد.. هزم الرأس الأخضر.. تعادل مع إسبانيا.. وخسر أمام أوروجواي

تقابل الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من قبل مع جميع منافسي «الأخضر» في ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وأوقعت القرعة، التي سُحبت مساء الجمعة في الولايات المتحدة، المنتخب السعودي ضمن المجموعة «H» إلى جوار إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وفي تجارب تدريبية سابقة له، التقى رينارد المنتخبات الثلاثة، فيما ينتظر مواجهتها للمرة الأولى وهو يقود الدفّة الفنية للصقور.

وعندما كان يدرِّب المنتخب الأنجولي، واجه أوروجواي في مباراة تجريبية بتاريخ 11 أغسطس 2010، وخسر بثنائية إدينسون كافاني، وآبيل هيرنانديز.

وشهدت تجربته مع المغرب، التي استمرت بين عامي 2016 و2019، مباراتين أمام الرأس الأخضر، ولقاء وحيد أمام إسبانيا.

وجاءت مباراتا الرأس الأخضر 26 و29 مارس 2016 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وفاز بالأولى 1ـ0، وبالثانية 2ـ0، وسجّل المهاجم يوسف العربي الأهداف الثلاثة.

أمّا لقاء إسبانيا فكان ضمن آخر جولات دور المجموعات من كأس العالم «روسيا 2018» وانتهى بالتعادل 2ـ2، وسجّل للمغرب المهاجمان خالد بوطيب ويوسف النصيري، وللمنتخب الأوروبي إيسكو، لاعب الوسط، وزميله ياجو أسباس، رأس الحربة.