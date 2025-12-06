الخبر تزف أبطال موسم المقاتلين

أسدل الستار على منافسات دوري المقاتلين المحترفين لموسم 2025، الجمعة، بتتويج أبطال الأحزمة الأربعة، في الفنون القتالية المختلطة وسط حضور جماهيري لافت بصالة الظهران إكسبو في الخبر.

وتقدّم الأمسية عدد من النزالات الاستعراضية التي أشعلت المدرجات منذ اللحظات الأولى، حيث لفت البحريني حمد مرهون الأنظار بإسقاطه المغربي وليد كوناين بالضربة القاضية في وزن الكاتش، قبل أن يسجل السعودي أحمد إبراهيم ضربة قاضية أخرى على المصري محمد نبيل ضمن وزن الويلتر. فيما خسر البحريني عباس خان أمام المصري أحمد السيسي بقرار الحكام في وزن الخفيف، ليعود السعودي مالك باسهل ويُشعل الصالة بانتصار بالضربة القاضية على المصري محمود عاطف في وزن الذبابة.

وأوضح باسهل عقب النزال أنه حاول قراءة خصمه منذ الثواني الأولى، ووضع خطة لنقل النزال إلى الأرض، ونجح في تطبيقها وتحقيق التفوق.

وتواصلت الإثارة في نزالات الأحزمة، حيث توّج الأردني نورس أبزاخ بحزام وزن البانتام بعد فوزه على المصري إسلام يوسف بحركة الخنق المثلث، مستعيدًا رحلة طويلة.

كما نال المصري إسلام رضا حزام وزن الريشة عقب تفوّقه على الجزائري يانيس غاموري بحركة الخنق الخلفي، مبرزًا قيمة اللحظة بقوله إن النزال كان صعبًا، وإن الفوز مثّل تحقيق حلم طال انتظاره، موجهًا الشكر لزميله عبد الله القحطاني على دعمه الكبير.

وفي وزن الخفيف، انتزع المغربي صلاح الدين هاملي الحزام الذهبي بعد تفوقه على الإيراني محمد فهمي، معتبرًا الفوز محطة خاصة كونه أول مغربي يتوج بهذا اللقب، ومهديًا إنجازه لعائلته التي كانت داعمًا ثابتًا له.

وجاء ختام الأمسية بنزال حسمه الكويتي محمد الأقرع لقب وزن الويلتر بعد فوزه على المغربي بدر الدين دياني بقرار الحكام.