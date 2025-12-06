تونس.. بين الكماشة الأوروبية وعقدة «الساموراي»

يقف منتخبان أوروبيان وآخر آسيوي عائقًا أمام المنتخب التونسي الأول لكرة القدم في بلوغ الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخها حينما تخوض منافسات كأس العالم 2026.

وفي مشاركته المونديالية السابعة، يحتاج المنتخب التونسي تقديم كل ما عنده من أجل إثبات نفسه في المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والفائز من مباراتي أوكرانيا/السويد وبولندا/ألبانيا وفق ما أسفرت عنه القرعة التي جرت في مركز كنيدي بواشنطن، الجمعة.

ويتعين على «نسور قرطاج» الانتظار حتى مارس المقبل لمعرفة منافسه في المباراة الافتاحية للمونديال، إذ سيلعب أمام الفائز بين أوكرانيا والسويد ضد المنتصر من مواجهة بولندا وألبانيا.

أما المواجهة الثانية، فإنها تحمل ذكريات أليمة للتوانسة، كونها تجمعهم بالمنتخب الياباني الذي سبق وأن فاز عليهم بثنائية نظيفة في كأس العالم 2022، قبل أن يواجهوا هولندا في ختام مشوار وصفه حاتم الطرابلسي مدرب تونس بالصعب أمام منتخبات عريقة.

وقال الطربلسي في تصريحات إعلامية: «المنتخب الهولندي متألق في الفترة الأخيرة وتضم تشكيلته نجومًا يلعبون في أفضل الفرق الأوروبية، الياباني أيضًا فريق يتطور بسرعة كبيرة، وحضوره البارز في النسخ الثمانية الأخيرة من كأس العالم خير دليل على هذا التطور».

وكشف الطرابلسي الذي يخوض حاليًا مع منتخب تونس بطولة كأس العرب 2025 في قطر، أنه لن يعتمد على نفس التشكيلة الموجودة حاليًا، وأن الفريق سيضم 15 لاعبًا يشاركون في المسابقات الأوروبية.

وشاركت تونس في كأس العالم أعوام 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022 من دون أن تنجح في تجاوز الدور الأول، وكان أفضل إنجازاتها أنها أصبحت أول منتخب عربي وإفريقي يكسب مباراة في المونديال بعد الفوز على المكسيك 3-1 خلال نسخة 1978 التي استضافتها الأرجنتين.