موسم الرياض.. «كايروكي» تبدع في ليلة الغناء

شهد مسرح أبو بكر سالم واحدة من أبرز أمسيات موسم الرياض، في ليلة غنائية استثنائية جمعت فرقة «كايروكي» والفنان حمزة نمرة والنجم مروان بابلو، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنش مارك.

افتُتحت الأمسية بظهور مروان بابلو الذي أشعل المسرح بمجموعة من أعماله في موسيقى الراب، وسط تفاعل جماهيري كبير رافقه بالهتاف والحماس منذ اللحظة الأولى.

واعتلى بعدها الفنان حمزة نمرة خشبة المسرح مقدّمًا باقة من أشهر أعماله التي ردّدها الجمهور معه، في أجواء اتسمت بالانسجام والتفاعل المستمر طوال فقرته.

واختُتمت الليلة بظهور فرقة كايروكي التي حظيت بحضور جماهيري واسع، حيث شاركها الحضور أداء أغانيها وسط أجواء حماسية عكست الارتباط الكبير بأعمال الفرقة ومسيرتها الفنية.

وتندرج هذه الليلة ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية التي يقدمها موسم الرياض، والتي تستقطب نخبة من أبرز الفنانين في المنطقة، مقدّمة تجارب موسيقية متنوعة تثري ذائقة جمهور الموسم وتمنحهم أمسيات لا تُنسى.