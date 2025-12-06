سابع مجموعات المونديال.. سطوة مصرية على المنافسين

يتفوق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بوضوح في مواجهاته المباشرة تاريخيًا مع منافسيه الثلاثة ضمن سابع مجموعات كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة البطولة، التي سحبت في أمريكا مساء الجمعة، عن وقوع مصر ضمن المجموعة «G» إلى جوار بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وستُدشِّن المجموعة المواجهات الرسمية بين أحفاد «الفراعنة» والمنتخبات الثلاثة التي سبق لهم ملاقاتها فقط في مباريات تجريبية.

ولعبت مصر 4 مباريات تجريبية أمام بلجيكا، فازت بثلاث منها أعوام 1999 «1ـ0»، و2005 «4ـ0»، و2022 «2ـ1»، فيما انتصرت بلجيكا مرة واحدة في 2018 بثلاثة أهداف نظيفة.

وأمام إيران، لعب المصريون مباراة واحدة جاءت ضمن دورة تجريبية حملت اسم «كأس إل جي» عام 2000، وخيّم عليها التعادل الإيجابي 1ـ1، لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب العربي.

وجمعت 3 مباريات تجريبية بين مصر ونيوزيلندا، منها اثنتان عام 1999، وانتهت الأولى بالتعادل 1ـ1، فيما فاز العملاق الإفريقي بالأخرى 1ـ0.

وفي افتتاح كأس «العاصمة الإدارية» الجديدة لمصر 2024، فاز أصحاب الدار على النيوزيلنديين بهدف دون رد.