المدربون يحضرون

سجل عدد كبير من مدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بينهم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حضورهم مراسم سحب القرعة التي جرت في واشنطن، الجمعة (الوكالات)