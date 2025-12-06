مؤامرة 98.. المغاربة أمام فرصة الثأر من البرازيل

تتيح ثالث مجموعات كأس العالم 2026 للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم فرصة ذهبية للثأر من البرازيل، التي تسببت، عبر ما وُصف شعبيًا بـ «المؤامرة»، في إقصائه من مونديال «فرنسا 1998».

وأوقعت قرعة البطولة، التي سُحبت مساء الجمعة في أمريكا، المنتخب المغربي ضمن المجموعة «C» إلى جوار البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

وأعادت القرعة إلى الواجهة ذكرى منافسات المجموعة الأولى من مونديال فرنسا، التي وقع فيها المغاربة مع البرازيل وإسكتلندا أيضًا، بينما كان الضلع الرابع هو النرويج.

وبدأ «أسود الأطلس» مشوارهم بالتعادل مع النرويج 2ـ2، ثم خسروا 0ـ3 أمام البرازيل التي هزمت إسكتلندا ضمن الجولة الأولى 2ـ1.

وقبل الجولة الختامية، كان في رصيد المغرب نقطة واحدة، بينما امتلكت البرازيل، حاملة اللقب، 6 نقاط ضامنة بطاقة التأهل.

ولكي يعبر المغرب إلى دور الـ 16 كان بحاجة للانتصار على إسكتلندا في الجولة الأخيرة، مع عدم فوز النرويج، صاحبة النقطتين، أمام البرازيل، المتأهلة سلفًا.

وأنجز المغاربة المأمورية الخاصة بهم عبر اكتساح إسكتلندا 3ـ0، لكن الصدمة جاءتهم من المباراة الأخرى التي خسر فيها «راقصو السامبا» أمام النرويج 1ـ2، رغم تقدمهم بهدف حتى الدقيقة 82.

وبسبب خسارة البرازيل المتصدرة، خطفت النرويج وصافة المجموعة وبطاقة التأهل الثانية بعد ارتفاع رصيدها إلى 5 نقاط، فيما أنهى المنتخب العربي مشواره ثالثًا بـ 4 نقاط وغادر المحفل العالمي.

وإلى الآن، ينظر مغاربة كثيرون إلى تلك الأحداث باعتبارها مؤامرة برازيلية-نرويجية أقصت منتخبهم الأحق بالصعود.