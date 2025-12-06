بحثا عن محو ذكريات 2022.. قطر بين أوروبيين ومنظّم

ينتظر المنتخب القطري الأول لكرة القدم مواجهة خصمين أوروبيين، وثالث أمريكي شمالي من أصحاب الضيافة، في كأس العالم 2026 التي تنظّمها كندا والولايات المتحدة والمكسيك بين يونيو ويوليو المقبلين.

وأوقعت قرعة البطولة، التي سحبت مساء الجمعة في أمريكا، المنتخب القطري ضمن المجموعة الثانية «B» برفقة كندا، وسويسرا، وطرف أوروبي ثاني من ملحق التصفيات.

وسينضم إلى المجموعة المنتخب المتأهل من المسار الأول في ملحق تصفيات أوروبا.

وتُلعب منافسات المسار من دورين، يواجه في أولاهما المنتخب الإيطالي نظيره الإيرلندي الشمالي، وتلعب ويلز مع البوسنة والهرسك، ثم يلتقي الفائزان من المباراتين في الدور الثاني والنهائي لحسم بطاقة التأهل للمونديال.

وتشارك قطر في المحفل العالمي للمرة الثانية تاريخيًا ولنسخة أخرى على التوالي بعد التي استضافتها عام 2022.

ولم يخرج «العنابي» بذكريات إيجابية من تلك البطولة، لخسارته جميع مبارياته أمام الإكوادور وهولندا 0ـ2، والسنغال 1ـ3.