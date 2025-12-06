الأخضر يتحدى ملوك المنصات في المونديال

تعد مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026، برفقة إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، الوحيدة في المونديال التي تضم بطليْن عالمييْن سابقيْن، والمجموعة الأكثر تحقيقًا للألقاب العالمية والقارية، عبر 25 إنجازًا في كأس العالم أو الكؤوس الرئيسة في مسابقات القارات.

ويفتتح المنتخب السعودي، الفائز بكأس آسيا ثلاث مرات، مشواره المونديالي، بمواجهة الأوروجواي، الفائز بكأس العالم مرتيْن، عاميْ 1930 و1950، والصاعد إلى منصة كوبا أمريكا في 15 مناسبة، ثم يواجه في الجولة الثانية إسبانيا، حامل لقب اليورو، والمنتخب الأكثر تحقيقًا للقب الأوروبي عبر أربعة ألقاب، والفائز بكأس العالم عام 2010، قبل مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة.

وتُعد المجموعة العاشرة، التي تضمّ الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن، ثاني أكثر المجموعات فوزًا بالألقاب العالمية والقارية الرئيسة، بعد مجموعة الأخضر، وبواقع 21 لقبًا لمنتخباتها، وتأتي النسبة الأكبر منها للأرجنتين، الذي تُوّج عام 2022 بلقبه المونديالي الثالث، إضافة لألقابه الـ 16 في كوبا أمريكا، مقابل لقبيْن في كأس الأمم الإفريقية للجزائر.

واجتمعت منتخبات المجموعة الأولى على التتويج بـ 16 لقبًا عالميًا وقاريًا، والمساهمة الأبرز في هذه المجموعة تأتي من الجانب المكسيكي، المتوّج بكأس كونكاكاف 13 مرة، فيما تُوّج المنتخب الكوري الجنوبي بكأس آسيا مرتيْن، إضافة للقب في كأس إفريقيا لمنتخب جنوب إفريقيا، علمًا أن تعداد بطولات هذه المجموعة قد يرتفع إلى 17 لقبًا، في حالة تأهل منتخب التشيك أو منتخب الدنمارك من المحلق الأوروبي، نظرًا لفوز هذيْن المنتخبيْن بلقب اليورو سابقًا.

وتتساوى منتخبات المجموعة الثالثة، ومنتخبات المجموعة السابعة، مع منتخبات المجموعة الأولى، في عدد الألقاب العالمية والقارية، بواقع 16 لقبًا، إذ تضمّ المجموعة الثالثة المنتخب البرازيلي، بطل كأس العالم خمس مرات، وبطل كوبا أمريكيا تسع مرات، فيما تضمّ المجموعة السابعة المنتخب المصري، صاحب العدد الأعلى من الألقاب في كأس إفريقيا، بواقع سبع بطولات، ومنتخب نيوزلندا، زعيم القارة الأوقيانوسية برصيد ستة ألقاب.

وتُوّجت منتخبات المجموعة الرابعة بـ 14 لقبًا، نصفها لمنتخب الولايات المتحدة، الفائز بكأس كونكاكاف سبع مرات، مقابل 10 ألقاب عالمية وقارية لفرق المجموعة الخامسة، وعلى رأسها المنتخب الألماني، بطل كأس العالم في أربع مناسبات، وبطل اليورو ثلاث مرات، وباستطاعة تعداد بطولات المجموعة الثانية أن يرتفع إلى 10 هو الآخر، في حالة تأهل إيطاليا من مباريات الملحق، وانضمامها إلى قطر وكندا وسويسرا، إذ يملك «الأتزوري» أربعة ألقاب مونديالية، ولقبين في اليورو.

واحتفلت منتخبات المجموعة السادسة بستة ألقاب عالمية أو قارية، منها 4 في كأس آسيا للمنتخب الياباني، مقابل خمسة ألقاب لمنتخبات المجموعة التاسعة، التي تضم فرنسا، بطلة كأس العالم واليورو مرتيْن، وهي المجموعة التي قد ينضم إليها المنتخب العراقي أو البوليفي من الملحق، وكلاهما يملك ذهبية قارية.

ويصل عدد بطولات المجموعة 12 الأخيرة إلى خمس، بواقع أربع بطولات للمنتخب الغاني، في كأس الأمم الإفريقية، ولقب خامس للمنتخب الإنجليزي، بطل كأس العالم 1966.

وتتذيل المجموعة 11 ترتيب الألقاب العالمية والقارية، إذ تضمّ البرتغال الفائزة باليورو مرة وحيدة، وكولومبيا بطلة كوبا أمريكا عام 2001، إلا أن هذه المجموعة تنتظر انضمام منتخب الكونجو، بطل كأس إفريقيا مرتيْن سابقًا، من مواجهات الملحق.