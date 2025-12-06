الأخضر 9 انتصارات أمام المنافسين الجدد

رفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم انتصاراته أمام منافسين يواجههم للمرة الأولى في كأس العرب إلى تسعة بعد فوزه، الجمعة، على جزر القمر 3ـ1.

وواجه الأخضر 16 منافسًا مختلفًا، منذ مشاركته الأولى عام 1985، وكان له محصلة إيجابية في مبارياته المباشرة الأولى مع منتخبات كأس العرب، عبر تسعة انتصارات، قابلها أربعة تعادلات، وثلاث هزائم.

وكان الأردن أول منافس واجهه الأخضر في كأس العرب بمباراة حسمها الأخضر بسهولة، وبنتيجة 4ـ0، في دور المجموعات لنسخة 1985، ثم التقى بالمنتخب القطري في الجولة الثانية، وفاز بهدف دون رد، قبل أن يخسر نصف النهائي أمام العراق، بنتيجة 2ـ3.

والتقى المنتخب السعودي بثلاثة منافسين جدد في نسخة 1988، إذ تعادل سلبًا مع مصر في أولى مبارياته بدور المجموعات، ثم أضاف نقطة أخرى من التعادل 1ـ1 مع تونس في الجولة الثانية، قبل خسارته أمام لبنان بهدف في الجولة الثالثة.

وانضمت ثلاثة منتخبات أخرى إلى قائمة منافسي الأخضر في كأس العرب، خلال نسخة 1992، إذ تعادل مع سوريا دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم فاز بنتيجة 2ـ1 على فلسطين في الجولة الثانية الأخيرة، ليضمن صدارة مجموعته، قبل تغلبه على الكويت بهدفيْن دون رد في نصف النهائي.

وارتفع تعداد المنتخبات المختلفة، التي التقى بها المنتخب السعودي في كأس العرب، إلى 10 منتخبات، في نسخة 1998، عندما فاز بثلاثية نظيفة على الجزائر في الجولة الأولى، وواصل طريقه حينها نحو لقبه الأول، من بوابة انتصارات على منتخبات واجهها في نسخ سابقة، وهي لبنان في دور المجموعات، والكويت في نصف النهائي، وقطر في المباراة النهائية.

وواجه الأخضر ثلاثة منتخبات، للمرة الأولى، في طريقه للمحافظة على لقبه عام 2002، إذ فاز على البحرين 2ـ1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع اليمن 2ـ2 في الجولة الرابعة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما ضمن تأهله إلى نصف النهائي، وهو الدور الذي شهد تغلبه على المغرب بهدفيْن دون رد.

ولم يواجه المنتخب السعودي وجهًا جديدًا في دور المجموعات لنسخة 2012، إلا أنّ مشواره حينها انتهى في الدور نصف النهائي بعد الخسارة 0ـ2 أمام ليبيا، كما اكتفى بالمركز الثالث عن مجموعته في النسخة الماضية، عام 2021، دون مواجهة منتخبات جديدة.

وافتتح المنتخب السعودي رحلته في النسخة الحالية، الثلاثاء الماضي، مع فوز بنتيجة 2ـ1 على المنتخب العماني، ليصبح الأخير المنتخب المختلف رقم 15 الذي يواجهه الأخضر في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وتأهَّل الأخضر للمرة السادسة من مرحلة المجموعات في كأس العرب، إثر فوزه 3ـ1 على جزر القمر، مساء الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من النسخة الـ 11 الجارية في قطر.