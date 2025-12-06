العاشرة.. صراع التلميذ والأستاذ والفضيحة

تُعيد مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، حاملة اللقب، والجزائر في كأس العالم 2026، ذكريات ليونيل سكالوني، الذي قاد بلاده للفوز باللقب في النسخة الماضية، مع فلاديمير بيتكوفيتش، مدربه السابق والحالي لـ«محاربيّ الصحراء».

ولعب سكالوني تحت قيادة بيتكوفيتش في فريق لاتسيو الإيطالي موسم 2012ـ2013، قبل اعتزال الظهير الأرجنتيني.

وأوقعت القرعة، التي أجريت الجمعة، الأرجنتين مع الجزائر بقيادة بيتكوفيتش، إلى جانب الأردن والنمسا في المجموعة العاشرة.

وقال سكالوني لرويترز: «أعرف بيتكوفيتش، كان معنا في لاتسيو، إنه شخص رائع، أعرف أسلوبه في كرة القدم».

وأوضح المدرب الفائز بكأس العالم 2022 في قطر وبلقبين في بطولة كوبا أمريكا أن بيتكوفيتش كان أول من ساعده على الاتجاه لعالم التدريب، مضيفًا: «لم يكن يشركني مع لاتسيو، لم ألعب معه كثيرًا وكنت على مقاعد البدلاء دائمًا حتى أبلغ اللاعبين بالتعليمات، تحدثنًا كثيرًا في كرة القدم، ونملك أصدقاء مشتركين في روما، كان مدربًا رائعًا لي في لاتسيو، لكنه تعاقد معي في نهاية مسيرتي».

وخاض سكالوني، لاعب وست هام يونايتد، وريال مايوركا السابق، صاحب الـ 47 عامًا، سبع مباريات مع بيتكوفيتش في لاتسيو، قبل أن ينتقل لأتلانتا ويعتزل في 2015.

وأثنى سكالوني على أداء المنتخب الجزائري، متابعًا: «منتخب قوي ويملك العديد من اللاعبين المميزين في أوروبا خاصة الدوري الفرنسي».

وتحمل المجموعة ذكرى أخرى للمنتخب الجزائري، إذ يواجه النمسا في إعادة للمباراة السابقة بين الفريقين في كأس العالم 1982 في إسبانيا، التي انتهت بخسارة المنتخب العربي 2ـ0.

وكان المنتخب الجزائري في حاجة للفوز على تشيلي في آخر مباريات دور المجموعات مع تعثر ألمانيا أمام النمسا لكي يعبر للدور التالي، لكن فوز ألمانيا 1ـ0 حرمه من التقدم، فيما عُرف لاحقًا باسم «فضيحة خيخون» من قبل الصحافة الألمانية التي اتهمت منتخب بلادها بتساهل أمام النمسا.

ومنذ ذلك الحين، بدل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» جدول المباريات، وأصبحت مباراة الجولة الثالثة من كل مجموعة تُلعب في التوقيت ذاته، خشية التلاعب في النتيجة.

لكن رالف رانجنيك، مدرب النمسا لا يعتقد أن هذه المباراة السابقة ستؤثر على المواجهة في النهائيات التي تُنظم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك، إذ قال: «لا أتذكر مباراة 1982، ولن يكون لها أي تأثير على مباراتنا أمام الجزائر في كأس العالم، الجزائر منتخب جيد بلاعبين مميزين، مثل رامي بن سبعيني، ورياض محرز، سنراقبه في المباريات التجريبية».