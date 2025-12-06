أرسنال يتسلح بـ 32 انتصارا ضد أستون فيلا

يواجه فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، تحديًا جديدًا في إطار سعيه إلى تعزيز صدارة ترتيب دوري «بريميرليج»، حين يحل ضيفًا على أستون فيلا، السبت، ضمن الجولة الـ 15.

وفرض أرسنال سطوته التاريخية على منافسه أستون فيلا في المواجهات المباشرة بينهما في «بريميرليج».

والتقى الفريقان في 60 مباراة، نجح خلالها أرسنال في تحقيق 32 انتصارًا، مقابل 13 فوزًا فقط لأستون فيلا، فيما خيّم التعادل على 15 مواجهة بينهما.

وعزز «المدفعجية» تفوقهم الهجومي أيضًا، بعدما سجلوا 102 هدف في شباك أستون فيلا، فيما استطاع الأخير إحراز 56 هدفًا في مرمى أرسنال.

ويتربع رجال الإسباني ميكل أرتيتا على قمة الترتيب حاليًا برصيد 33 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

ويأمل أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003ـ2004، في تحقيق انتصاره الـ11 بالمسابقة خلال الموسم الجاري، من أجل رفع الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي إلى ثماني نقاط، حتى يزيد الضغط على الفريق السماوي.

ويرغب أستون فيلا، الذي يُدربه الإسباني أوناي إيمري، في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الخامس تواليًا في البطولة، حيث لم يعرف الفريق سوى طعم الانتصار منذ خسارته 0ـ2 أمام مضيفه ليفربول في الأول من نوفمبر الماضي.

وأسهمت انتصارات أستون فيلا على بورنموث، وليدز يونايتد، وولفرهامبتون، ثم أخيرًا على برايتون، في حضوره بمراكز المقدمة، وإنعاش آماله مبكرًا في الوجود ضمن الأندية الأربعة الأولى في ترتيب البطولة، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.