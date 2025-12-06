أم كلثوم تحبس منى زكي 15 شهرا

يشكل أداء شخصية أم كلثوم، بما تختزنه من قيمة فنية وتاريخية ووجدانية عند أجيال متعاقبة في العالم العربي، تحديًا كبيرًا تطلّب من الممثلة المصريّة منى زكي أكثر من عام من التحضير.

وتقول منى زكي في حوار مع وكالة فرانس برس، على هامش عرض فيلم «الستّ» لمروان حامد للمرة الأولى خلال مهرجان مراكش الدولي للفيلم، السبت: «في البداية كنت خائفة جدًا، ولم أكن أعرف من أين أبدأ».

وتروي أنها أمضت عامًا وثلاثة أشهر في التحضير لأداء هذا الدور، بمساعدة مدربين متخصصين في الصوت والغناء والتموضع والفنون المسرحية.

ولا تؤدي منى زكي بصوتها أغاني أم كلثوم في هذا الفيلم، إلا أنها اضطرت للتدرب على نبرات صوتية مختلفة لتحاكي صوت المطربة الأشهر على الإطلاق في تاريخ الغناء العربي.

وتركت أغاني أم كلثوم بصمة في وجدان عشاقها على امتداد العالم العربي، سواء في حياتها أو بعد رحيلها في العام 1975.

يعود شريط «الست»، وهو الفيلم الثامن في مسيرة مروان حامد، إلى عدة مراحل محورية في حياة أم كلثوم، بدءًا من طفولتها وحتى بروزها الفني، ولم يكشف بعد عن موعد عرضه في القاعات.