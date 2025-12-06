الأهلي يجهز الموسيقى على طريقة ليفربول

تعمل إدارة الأهلي حاليًا على تجهيز سماعات صوتية داخل ملعبي الإنماء ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، لتشغيل الموسيقى الخاصة بنشيد النادي الرسمي قبل انطلاق المباريات، على غرار ما تفعله أندية أوروبية كبرى، مثل ليفربول الإنجليزي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن اصطفاف اللاعبين للنشيد سيظل قائمًا كما هو معتاد، لكن النسخة التي ستُشغّل عبر مكبرات الصوت ستكون موسيقية خالصة «دون كلمات»، مع بقاء ترديد الكلمات من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

يُذكر أن نشيد النادي الأهلي الرسمي تم إطلاقه بشكل في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين أصبح يُردَّد بانتظام قبل كل مباراة في جميع ألعاب النادي.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، ويقف على المرتبة الرابعة أيضًا في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 نقاط، ويواجه الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير المقبل.