الأحد.. كونسيساو يجمع الاتحاديين في دبي

فضل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، انتظام لاعبيه مباشرة في معسكر تحتضنه دبي، الأحد، بدلًا من التجمع في مقر النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ومنح كونسيساو اللاعبين إجازة لمدة سبعة أيام، بعد التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين عقب الفوز على الشباب 4ـ1، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويستمر معسكر الاتحاد في دبي من 7 ديسمبر الجاري إلى 14 منه بوجود جميع اللاعبين الأجانب، وغياب عبد الرحمن العبود، وصالح الشهري، نظير ارتباطهم مع المنتخب السعودي في كأس العرب الجارية في قطر.

وينتظر أن تشهد تدريبات الفريق مشاركة معاذ فقيهي بشكل تدريجي بعد تعافيه من إصابته في الكاحل.

ويشارك الاتحاد في ثلاث بطولات الموسم الجاري، إذ يحتل المرتبة السابعة في دوري روشن السعودي، برصيد 14 نقطة، والمركز الثامن في دوري أبطال آسيا للنخبة بست نقاط، وتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الملك.