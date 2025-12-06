كيف يحسم التأهل في كأس العرب.. ومن منافسا الأخضر؟

تنص اللائحة التنظيمية في بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر على تأهل أول منتخبين من كل مجموعةٍ، إلى دور الثمانية، الذي ينطلق الخميس المقبل.

وعند تساوي المنتخبات في النقاط داخل المجموعة يُحدد الترتيب أولًا بأعلى نقاط من المواجهات المباشرة بينها، ثم بفارق الأهداف في تلك المباريات، تليها أكبر عدد أهداف مسجلة فيها، وإذا استمر التعادل ينتقل إلى فارق الأهداف العام في الدورة، ثم إجمالي الأهداف المسجلة، ويأتي بعدها نظام نقاط السلوك، حيث تُخصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، ثلاث نقاط عن الطرد غير المباشر، وأربع نقاط عن الطرد المباشر، وخمس نقاط إذا جمع بطاقة صفراء مع طرد مباشر.

وفي حال عدم حسم الأمر يُلجأ إلى أحدث تصنيف فيفا الشهري، أو النسخة السابقة إن لزم الأمر حتى يتضح الترتيب النهائي.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية وضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة ويواجه في ربع النهائي ثاني المجموعة الأولى «سوريا» إذا تصدر موقعه، أو متصدرها «فلسطين» إذا احتل المركز الثاني قبل جولة من النهاية.

وتستمر منافسات كأس العرب حتى 18 ديسمبر الجاري، ويتكون دور المجموعات من أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتقدم الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي 11 ديسمبر، تليها نصف النهائي 15 ديسمبر، ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي يومي 17 و18 ديسمبر.

ويشارك 16 منتخبًا بينهم قطر مضيفة والجزائر بطلة 2021، إضافة إلى مصر، والعراق، والأردن، والمغرب، والسعودية، وتونس، والإمارات، والكويت، وسوريا، وفلسطين، وعمان، والبحرين، والسودان، وجزر القمر.

وتأهَّل المنتخب السعودي للمرة السادسة من مرحلة المجموعات في كأس العرب، إثر فوزه 3ـ1 على جزر القمر، مساء الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية.