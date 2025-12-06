التجربة الأخيرة

أجرى سائقو فورمولا 1، السبت، التجربة الحرة الثالثة الأخيرة التي تسبق «جائزة أبوظبي الكبرى»، السباق الختامي للموسم الجاري، التي سجل فيها البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن. (الفرنسية)