النصر.. جيسوس يلغي التدريبات المسائية

اعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، التدريبات الصباحية، بدءًا من السبت، عوضًا عن الفترة المسائية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن التدريبات انطلقت السبت عند الـ 11:00 صباحًا، واستمرت لمدة ساعتين، شملت تمارين لياقية مكثفة مع تطبيق بعض الجمل التكتيكية، وبمشاركة جميع اللاعبين الأجانب يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو، قائد الفريق.

وبين المصدر أن لاعبي الأصفر العاصمي سيجرون، صباح الأحد، تدريبًا أخيرًا في الرياض، على أن يغادر عصرًا إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية، لتنظيم معسكر خارجي من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري، تزامنًا مع فترة التوقف الجارية حاليًا، يخوض خلالها يوم 10 مواجهة تجريبية ضد الوحدة الإماراتي.

إلى ذلك، لامس الثلاثي عبد الرحمن غريب، وعبد الملك الجابر، وسامي النجعي، الكرة للمرة الأولى، برفقة المعد البدني، بعد تعافيهم من الإصابات المتفرقة، التي غيبتهم الفترة الماضية، على أن يستكملوا برنامجهم اللياقي برفقة اللاعبين في معسكر الإمارات.

ويستأنف النصر المتصدر مبارياته في دوري روشن السعودي بلقاء النجمة في الجولة العاشرة، 21 ديسمبر الجاري.