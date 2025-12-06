الجراحة تُغيّب همام عن الشباب

أجرى همام الهمامي، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عملية جراحية «فتاق» صباح السبت في لندن العاصمة البريطانية، على يدي أحد الجراحين المختصين، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

ولم تحدد إدارة النادي العاصمي فترة غياب همام، الذي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل العودة التدريجية، للمشاركة برفقه زملائه اللاعبين، بعد مرحلة التعافي التام.

وانتقل همام «21 عامًا» الصيف الماضي إلى الشباب قادمًا من الاتحاد، وشارك معه هذا الموسم في تسع مباريات، لم يسجل، واكتفى بصناعة هدف واحد.

ويحتل الشباب المرتبة الـ13 في دوري روشن السعودي برصيد ثماني نقاط، من انتصار وحيد، وخمسة تعادلات، وثلاثة هزائم.

ويستضيف «الليوث»، 20 ديسمبر الجاري، فريق الرياض على ملعب «أس اتش جي أرينا» في الرياض ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.