ألونسو: مبابي يمشي على خطى رونالدو

أكد تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول، على وشك دخول تاريخ ريال مدريد، كمثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة سلتا فيجو في منافسات «لاليجا»: «كيليان على وشك دخول تاريخ ريال مدريد كما فعل كريستيانو، ليس فقط من خلال أهميته في الفريق، بل أيضًا من خلال الطموح الذي ينقله وعدد الأهداف التي يسجلها».

وأضاف المدرب الإسباني: «كيليان من بين المختارين، لديه رغبة ليس فقط في بفعل الأشياء بشكل جيد، بل أيضًا في التأثير الإيجابي على الآخرين، هذا شيء يشترك فيه مع كريستيانو، تلك الطموحات المعدية التي تُلهم بقية الفريق، أرى بالفعل أوجه تشابه بين الاثنين».

وبفضل بداية موسم استثنائية على الصعيد الإحصائي، سجل قائد المنتخب الفرنسي 55 هدفًا مع ريال مدريد في عام 2025، ولم يعد يفصله سوى أربعة أهداف لمعادلة الرقم القياسي الذي حققه رونالدو عام 2013 «59 هدفًا» أفضل هداف لريال مدريد في عام واحدة.

وأصبح صاحب القميص رقم 10 في صفوف «الميرينجي» يُقارن بشكل متزايد بالبرتغالي في الصحافة الإسبانية، بفضل تأثيره على نتائج فريقه وقدرته على تسجيل الأهداف.

وتوّج مبابي بالحذاء الذهبي الأوروبي، وأفضل هداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، برصيد 31 هدفًا، ويسير حاليًا بوتيرة أعلى، إذ أحرز 16 هدفًا في 15 جولة، إضافة إلى تسعة أهداف في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ويحظى ابن السادسة والعشرين بفرصة الأحد أمام سلتا فيجو، صاحب المركز 12، بـ16نقطة، للاقتراب أكثر من رقم قائد فريق النصر، أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد برصيد بلغ 450 هدفًا في 438 مباراة، قبل مواجهة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ضد مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق، والنرويجي إرلينج هالاند.