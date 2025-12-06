أستون فيلا يقهر أرسنال.. ويوقف سلسلة 18 مباراة

قاد الأرجنتيني إيميليانو بوينديا فريقه أستون فيلا الأول لكرة القدم، السبت، إلى انتصار مهم على نظيره أرسنال بعدما سجل هدفًا في الوقت بدل عن الضائع في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2ـ1 ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المواجهة، كان أرسنال في سلسلة عدم الخسارة في 18 مباراة خلال جميع المسابقات.

وسجل ماتي كاش هدف التقدم لأستون فيلا بتسديدة في الدقيقة 39، ورد أرسنال عبر لياندرو تروسار من مسافة قريبة بعد سبع دقائق من استئناف الشوط الثاني، قبل أن يسجل بوينديا هدفًا قاتلًا لأستون فيلا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع «5+90»

وتقدم أستون فيلا بالانتصار إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر الذي عانى من خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.