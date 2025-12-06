رودريجيز يمنح الصقور فترة حرة

أدى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباتهم السبت في الفترة الصباحية، وحصلوا مساءً على راحة بقرار من الفرنسي فرانسوا رودريجيز، مساعد المدرب، الذي يقود الجهاز الفني مؤقتًا، نيابة عن مواطنه هيرفي رينارد.

واستأنف المنتخب تدريباته، غداة انتصاره على جزر القمر 3ـ1، الجمعة، لحساب الجولة الثانية من ثاني مجموعات كأس العرب «فيفا قطر 2025».

واستهل الصقور تحضيراتهم لمواجهة المغرب، المجدولة الإثنين المقبل ضمن الجولة الختامية، بتدريبات استرجاعية صباحية تركزت على الاستشفاء داخل النادي الصحّي.

ومنح رودريجيز اللاعبين فترة حرّة في المساء يعودون بعدها إلى التجمع قبل نهاية اليوم داخل مقر السكن.

ويختتم الأخضر تحضيراته لموقعة المغرب بحصة تدريبية في الـ 07:00 من مساء الأحد سُيسمح لوسائل الإعلام بتغطية أول ربع ساعة منها.

وبفضل انتصاريه على عُمان وجزر القمر وتصدره المجموعة بست نقاط، حسم المنتخب السعودي تأهله دون النظر إلى نتيجة مباراته مع نظيره المغربي، الذي يحل خلفه بـ 4 نقاط.

وتنتظر البعثة عودة رينارد للإشراف على التدريبات بعد قدومه من الولايات المتحدة، التي حضر فيها، مساء الجمعة، مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، تزامنًا مع مباراة جزر القمر التي تولى فيها رودريجيز مسؤولية قيادة الصقور.