جائزة أبو ظبي.. فيرستابن أول المنطلقين

ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، وصيف بطولة العالم للسيارات «فورمولا»، من المركز الأول في جائزة أبو ظبي الكبرى، الأحد، بعد أنَّ حقق أسرع زمن في التجارب التأهيلية السبت.

وتقدم السائق الهولندي في التجارب على البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين ومتصدر الترتيب الحالي للبطولة.

وقال فيرستابن بعد نهاية التجارب «لقد كانت لفتنا أسرع بعض الشيء وأنا سعيد للغاية بتصدري».

وأضاف «هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله، أن نتحكم بما لدينا ونستفيد إلى أقصى حد من السيارة، وقد فعلنا ذلك بالتأكيد في التجارب التأهيلية».

وفي ترتيب البطولة، يتقدم نوريس بفارق 12 نقطة عن فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، و16 عن زميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، الذي جاء ثالثًا في التجارب التأهيلية.

ويُعد هؤلاء الثلاثة آخر المنافسين على لقب بطل العالم لعام 2025 الذي سيُحسم الأحد، إذ يستطيع نوريس حسم اللقب بحال حلوله بين الثلاثة الأوائل.