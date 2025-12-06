الوحدة يتفق مع مدرب الصعود

توصلت إدارة الوحدة إلى اتفاق مع البلجيكي من أصول بوسنية روسمير سفيكو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ودخلت الإدارة الوحداوية في مفاوضات مع سفيكو «53 عامًا» لقيادة «الفرسان»، عوضًا عن التشيلي خوسيه سييرا، المقال من منصبه، بسبب تراجع النتائج في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وفي حال حسم الوحدة التعاقد مع سفيكو، فإنها ستكون ثاني تجارب المدرب البلجيكي في الملاعب السعودية بعد العروبة الذي قاده للصعود موسم 2023ـ2024 بعد تحقيقه 20 انتصارًا و4 تعادلات مقابل 11 هزيمة بمجموع 64 نقطة في المركز الثاني خلف القادسية صاحب المركز الأول.

وتنقل المدرب البلجيكي بين العديد من الأندية منها الرجاء المغربي وآخرها شباب قسنطينة الجزائري، الذي أشرف عليه في 12 مباراة كسب خمسًا منها وتعادل ثلاث مرات، وخسر أربعًا، علمًا أنَّ سجله يحفل بالعديد من الإنجازات، ومنها الفوز بكأس ولي العهد الكويتي رفقة العربي عام 2023.