بأكبر نتيجة.. الجزائر تقصي البحرين

حقق المنتخب الجزائري الرديف لكرة القدم، حامل اللقب، أكبر نتيجةٍ في بطولة كأس العرب 2025 بعد أن اكتسح نظيره البحريني 5ـ1، السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب، الملقَّب بـ «محاربي الصحراء»، رصيده إلى أربع نقاطٍ، محققًا فوزه الأول في البطولة، ومتصدرًا الترتيب.

في المقابل، ودَّع منتخب البحرين المنافسات باحتلاله المركز الأخير دون نقاطٍ في المجموعة التي ستشهد مواجهةً أخرى بين العراق «ثلاث نقاطٍ» والسودان «نقطة واحدة».

وخاض المنتخب الجزائري المباراة بتشكيلةٍ، ضمَّت أربعة لاعبين من دوري روشن السعودي، هم عبد القادر بدران، مدافع ضمك، وياسين بنزية، لاعب وسط الفيحاء، وسفيان بن دبكة، لاعب وسط الفتح، وأمير سعيود، لاعب وسط الحزم.

وافتتحت الجزائر التسجيل عبر رضوان بركان في الدقيقة 24، لكنَّ مهدي عبد الجبار، أدرك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط.

ونجح عادل بولبينة في تسجيل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، وأضاف زميله ياسين بنزية الثالث من ركلة جزاءٍ في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أحرز رضوان بركان الرابع «48».

واختتم عادل بولبينة خماسية الجزائر في الدقيقة 80 مانحًا منتخب بلاده فوزًا كبيرًا بعد التعادل السلبي مع السودان في الجولة الأولى.