البايرن يكتسح شتوتجارت.. وكين يتألق بـ«هاتريك»

تابع فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم انطلاقته المذهلة في دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندسليجا»، واكتسح مضيفه شتوتجارت 5ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ13، ليحافظ على صدارته المطلقة لجدول الترتيب.

وتقمص هاري كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، دور البطولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» للفريق البافاري، عقب مشاركته بديلًا في آخر نصف ساعة من المباراة.

وعلى الرغم من إراحة كين، كاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون أن يفتتح التسجيل للبايرن في وقت مبكر، لكن الهدف الافتتاحي جاء بطريقة غير متوقعة عبر النمساوي كونراد لايمر، الظهير الأيمن، الذي وجد نفسه متقدمًا في الملعب أكثر من أي لاعب آخر في بايرن بعد تمريرة طويلة من الخلف، ثم سيطر على الكرة ببراعة ومررها إلى مايكل أوليسيه، الذي أعادها إليه بتمريرة ذكية من تحت قدم المدافع، ليستخدم لايمر حيلة فنية مماثلة بتسجيل الهدف بـ«كعب القدم» من بين ساقي ألكسندر نوبل، حارس شتوتجارت المعار من بايرن.

وشارك كين في الدقيقة 60 وبعد ست دقائق فقط من نزوله نجح في تسجيل الهدف الثاني للنادي البافاري، وتمكن الكرواتي الدولي يوسيب ستانيشيتش من تسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 78 بعد تمريرة من لويس دياز، قابلها بتسديدة زاحفة عرفت طريقه لشباك الحارس نوبل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن ميونيخ في الدقيقة 81 تزامنت مع طرد لورينز أسينيون، لاعب شتوتجارت، ليسجل منها كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وقبل دقيقتين من النهاية نال كين لقب هاتريك، بعدما تلقى تمريرة من أوليسيه وسدَّد من زاوية صعبة إلى داخل شباك الفريق المنافس.

وواصل كين، قائد منتخب إنجلترا، توهجه في الموسم الجاري ورفع رصيده في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا إلى 17 هدفًا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة وتوقف رصيد شتوتجارت عند 22 نقطة في المركز السادس.