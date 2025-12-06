«بيست لاند».. أكثر من 15 لعبة و14 تجربة تفاعلية

تواصل منطقة «بيست لاند» فعالياتها ضمن موسم الرياض 2025، مقدمةً واحدةً من أكبر التجارب الترفيهية التفاعلية في الموسم عبر 15 لعبةً رئيسةً، و14 تجربةً ذهنيةً وحركيةً، صُمِّمت بأسلوبٍ يحاكي تحديات صانع المحتوى العالمي«MrBeast » وبيئته التنافسية.

وتمنح المنطقة زوَّارها فرصة خوض تحدياتٍ متنوعةٍ، تعتمد على المهارة، والسرعة، وردة الفعل داخل مساحاتٍ ترفيهيةٍ، تجمع بين المؤثرات البصرية والصوتية، فيما تتيح آلية تجميع النقاط اليومية فرص الفوز بجوائزَ فوريةٍ، وجائزةٍ كبرى بنهاية فترة الفعالية.

وتضمُّ «بيست لاند» مناطقَ متعددةً للعائلات، وأكثر من 20 منفذًا للمأكولات والمشروبات، ما يجعلها وجهةً ترفيهيةً، تلائم مختلف الفئات العمرية، وتواكب تنوع تجارب موسم الرياض في نسخته السادسة.