ظهر الأحد.. الهلال يطير إلى العين

تغادر بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد عند الـ 12:00 ظهرًا، على متن طائرة خاصة إلى العين الإماراتية، من أجل تنظيم معسكر إعدادي، تزامنًا مع توقف دوري روشن السعودي، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر أنَّ المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قرَّر ضم عدد من اللاعبين الشباب في رحلته إلى العين، من أجل الوقوف على مستوياتهم.

ويتخلل معسكر الأزرق العاصمي مباراة تجريبية أمام المحرق البحريني في 13 ديسمبر الجاري.

وسيعود الفريق بعد المباراة إلى الرياض من أجل استكمال تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، التي يبدأها بملاقاة مضيفه التعاون، 19 ديسمبر، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في سلم ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر، كما يعتلي قمة مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة محققًا العلامة الكاملة 15 نقطة.