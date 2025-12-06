سيتي يستغل تعثر أرسنال.. ويضرب سندرلاند بثلاثية

حافظ فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم على سلسلة انتصاراته بتغلُّبه 3ـ0 على ضيفه سندرلاند ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

حقق سيتي فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 31 نقطةً في المركز الثاني، ويقلِّص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر، الذي سقط خارج أرضه 1ـ2 أمام أستون فيلا، في اليوم ذاته.

أما سندرلاند، فتجمَّد رصيده عند 23 نقطةً في المركز السابع بعد أن تلقَّى خسارته الرابعة الموسم الجاري، والثانية في آخر خمس جولاتٍ.

وتألَّق النجم الفرنسي ريان شرقي، المنضم من أولمبيك ليون، بصناعته الهدفين الثاني والثالث ليوشكو جفارديول وفيل فودين في الدقيقتين 35 و65.

وقبل ذلك، افتتح المدافع البرتغالي روبن دياز الأهداف بتسديدةٍ بعيدة المدى في الدقيقة 31 من المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد.

وأكمل سندرلاند اللقاء بنقصٍ عددي في اللحظات الأخيرة بعد طرد لوك أونين في الدقيقة 95 إثر تدخُّلٍ عنيفٍ ضد ماتيوس نونيز، لاعب مانشستر سيتي.

ويرفع هذا الفوز أيضًا من معنويات مانشستر سيتي قبل أن يسافر إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد، الأربعاء، في ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

أما سندرلاند، فسيكون عليه التعويض في مباراتين، الأسبوع المقبل، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، ثم يخرج لمواجهة برايتون، 14 و20 ديسمبر الجاري.