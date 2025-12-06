تصنيف «الصقور».. إسبانيا وأوروجواي بعيدان والرأس الأخضر مقارب

تضع ثامن مجموعات كأس العالم 2026 المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع منافسَين اثنين، يسبقانه بفارقٍ كبيرٍ ضمن قائمة أحدث نسخةٍ من تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»، وثالثٍ مقاربٍ له في الترتيب.

وأسفرت قرعة المونديال، التي سُحبت مساء الجمعة في الولايات المتحدة، عن وقوع الأخضر في المجموعة «H» إلى جوار منتخبات إسبانيا، وأوروجواي، والرأس الأخضر.

ويتصدَّر المنتخب الإسباني قائمة التصنيف الأخير الذي أصدره «فيفا» 19 نوفمبر الماضي، ويتبقَّى على تحديثه بنسخةٍ جديدةٍ 13 يومًا.

ويملك الإسبان 1877.18 نقطة متقدمين بفارقٍ طفيفٍ على المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، الذي يحتل المركز الثاني بـ 1873.33 نقطة.

وفي المركز الـ 16 يقف المنتخب الأوروجوياني بـ 1672.62 نقطة، محصورًا بين نظيريه المكسيكي الـ 15 والسويسري الـ 16.

أمَّا منتخب الرأس الأخضر، فيُصنَّف في المركز الـ 68 بـ 1367.95 نقطة، متخلِّفًا وراء الإمارات الـ 67، ومتقدِّمًا على إيرلندا الشمالية الـ 69.

ويتأخر المنتخب الإفريقي بتسع مراتبَ عن الأخضر، صاحب المركز الـ 60 بـ 1428.74 نقطة.

وعلى أساس هذا التصنيف، وُزِّعت منتخبات كأس العالم على أربعة مستوياتٍ، جاءت إسبانيا في أوَّلها، برفقة 11 آخرين، بينهم ثلاثي الضيافة كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وصُنِّفت أوروجواي في المستوى الثاني، وجاءت السعودية ضمن منتخبات المستوى الثالث، فيما حلَّت الرأس الأخضر في المستوى الرابع الذي وضع فيه أيضًا السداسي المنتظر تأهله عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

ومن كل تصنيف اختير منتخبٌ واحدٌ، لتشكيل 12 مجموعةً، تضمُّ كلٌّ منها أربعة منتخباتٍ للتنافس في المحفل العالمي.