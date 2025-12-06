لانس يعزز الصدارة.. وعبد الحميد يلازم الدكة

عزَّز فريق لانس الأول لكرة القدم صدارته للدوري الفرنسي بعد فوزه على نانت 2ـ1، في المواجهة التي جرت السبت ضمن منافسات الجولة الـ15، وتابعها ظهيره السعودي سعود عبد الحميد من على دكة البدلاء.

واكتفى عبد الحميد بمشاهدة انتصار فريقه من دون أن ينال فرصة اللعب، وهي المرة الرابعة التي يلازم فيها دكة بدلاء لانس على صعيد منافسات الدوري، علمًا أنه شارك أساسيًّا مرة واحدة وبديلًا خلال تسع مواجهات منذ انضمامه إلى الفريق الفرنسي في أغسطس الماضي، قادمًا من روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وافتتح فلوريان توفان التسجيل لصالح لانس في الدقيقة «34» من تمريرة روبين أجويلار، وبعد 4 دقائق نجح نانت في التعادل من ركلة جزاء نفذها المغربي يوسف العربي وتصدى لها الحارس، لترتد له مرة أخرى ويتابعها في الشباك.

وألغى الحكم هدفًا سجَّله ويسلي سعيد لصالح لانس في الدقيقة «79» بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من وجود تسلل.

وبعد دقيقتين فقط استطاع اللاعب نفسه أن يسجل هدفًا صحيحًا هذه المرة، مستغلًا تمريرة ماثيو أودول.

ورفع لانس رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان، الذي يلعب لاحقًا مع ستاد رين.

أما نانت فقد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ 16، ليظل في منطقة الخطر.