العراق.. ثالث المتأهلين إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على نظيره السوداني بثنائية نظيفة خلال المواجهة التي جرت على ملعب 974 في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وحسم «أسود الرافدين» الفوز في الدقائق العشر الأخيرة، إذ افتتح مهند علي التسجيل في الدقيقة «81»، بعدما استغل خطأ فادحًا من محمد أحمد إرنق، مدافع السودان، في تشتيت الكرة، وأطلق تسديدة بيسراه سكنت يمين محمد النور أبوجا، حارس المرمى.

وضاعف البديل أمجد عطوان النتيجة في الدقيقة 84، بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء، مستغلًا تمريرة متقنة من البديل الآخر علي جاسم.

وانفرد المنتخب العراقي بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقًا بنقطتين على منتخب الجزائر، صاحب المركز الثاني، وبذلك أصبح ثالث المتأهلين إلى دور الثمانية إلى جانب المنتخبين السعودي والأردني.

في المقابل، بقي السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة، بعد أن تلقى الخسارة الأولى في البطولة.