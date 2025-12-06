توصية تبعد الناشري والبيشي

أوصت اللجنة الفنية في الاتحاد إدارة النادي بعدم تجديد عقدَي عوض الناشري وعبد العزيز البيشي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، قبل دخولهما الفترة الحرة، يناير المقبل، حسبما أكدته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الإدارة تتَّجه إلى الاكتفاء باستمرار اللاعبَين حتى نهاية عقديهما «إلى نهاية الموسم الجاري» دون اتخاذ خطوات إضافية.

وكان الاتحاد جدَّد عقد الناشري لمدة موسمين، مع بند بالتجديد عامًا إضافيًّا، يوليو 2024، في حين مدَّد عقد عبد العزيز البيشي أربعة مواسم، يناير 2022، لكنَّ التقييم الأخير، قاد إلى عدم التجديد في الخطوة الاستراتيجية المقبلة.

وخلال الموسم الجاري، خاض الناشري ست مباريات في مختلف المسابقات بمجموع 209 دقائق دون أي إسهام تهديفي، في حين شارك البيشي في مباراتين فقط بـ 21 دقيقةً فقط.

يشار إلى أن إدارة النادي، تعمل حاليًّا على ملف تجديد عقود اللاعبين بعد إعلانها الاتفاق مع الجناح عبد الرحمن العبود على الاستمرار مع الفريق حتى عام 2027.

ويشارك الاتحاد في ثلاث بطولات الموسم الجاري، إذ يحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطةً، والمركز الثامن في دوري أبطال آسيا للنخبة بست نقاط، كما تأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الملك.