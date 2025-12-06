ليدز يفرض التعادل على ليفربول

فرض فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم التعادل على نظيره ليفربول 3ـ3، السبت، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيلاند رود.

وتقدم «الريدز» أولًا بفضل ثنائية الفرنسي أوجو إيكيتيكي في غضون دقيقتين فور انطلاق الشوط الثاني «48 و50»، لكن ركلة جزاء من دومينيك كالفيرت-لوين وهدف سجَّله أنطون شتاخ «73 و75» بعد مجهود رائع أعادا ليدز إلى المباراة.

وبدا أن دومينيك سوبوسلاي حسم الفوز لليفربول في الدقيقة «80» ليسكت جماهير صاحب الأرض، لكن نقاط ضعف دفاع فريقه انكشفت مرة أخرى إذ تحرر آو تاناكا من الرقابة عند القائم البعيد ليسجل هدف التعادل بعد ست دقائق من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما تقدم ليدز إلى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن.