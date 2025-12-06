مونديال 2026.. الأخضر لا يغادر أمريكا.. ومباراتان فجرا

يقضي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في دور المجموعات من كأس العالم 2026 بالكامل داخل الولايات المتحدة، ويلعب خلاله مباراتين بعد منتصف الليل، وواحدة في المساء.

ويستهلُّ الأخضر مشواره في المجموعة الثامنة «H» بمواجهة أوروجواي، في الـ 01:00 من صباح 16 يونيو المقبل بتوقيت السعودية، على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

ويحتضن ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتالانتا الأمريكية المباراة الثانية أمام إسبانيا في الـ 07:00 من مساء 21 يونيو.

أمَّا اللقاء الختامي للصقور ضمن المجموعة أمام الرأس الأخضر فيجري في الـ 03:00 من فجر 27 يونيو على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن الأمريكية.

وبذلك يتنقل المنتخب خلال دور المجموعات بين ولايات فلوريدا وجورجيا وتكساس، التي تنتمي إليها المدن الثلاث المستضيفة لمبارياته.

وكانت قرعة البطولة سحبت، مساء الجمعة، داخل مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، في واشنطن، العاصمة الأمريكية، دون تحديد ساعة انطلاق المباريات وتسمية ملاعبها، قبل إعلان «فيفا» كافة التفاصيل، السبت، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتنطلق المباراة النهائية لكأس العالم الأحد، 19 يوليو، في الـ 03:00 عصرًا بالتوقيت الصيفي الشرقي، على ملعب ميتلايف، الواقع في إيست روثرفورد بنيوجيرسي.

أما المباراة الافتتاحية فتلعب في مكسيكو سيتي 11 يونيو بين المنتخبين المكسيكي والجنوب إفريقي، وتنطلق في تمام الـ 01:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وتجري 78 مباراة في الولايات المتحدة، بما في ذلك جميع اللقاءات بدءًا من دور الثمانية، في حين تستضيف كندا والمكسيك 13 مباراة لكل منهما.

ويعد منتخب كوريا الجنوبية هو الوحيد، بخلاف كندا والمكسيك، الذي لن يلعب أي مباراة في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية.