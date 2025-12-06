المرة الخامسة.. الراجحي يحقق لقب باها تويوتا 2025

توّج الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، السبت، السائق يزيد الراجحي بلقب بطولة السعودية تويوتا للباها لعام 2025 ضمن منافسات بطولة باها جدة تويوتا.

وشهد حفل التتويج حضور الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.

وتاتي منافسات باها جدة تويوتا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وعلى صعيد نتائج منافسات اليوم الختامي، تمكَّن الراجحي مع ملاحه الألماني تيمو جوتشالك من تسجيل أسرع زمنٍ، وبلغ ساعتين و47 دقيقةً و20 ثانيةً، وجاءت دانية عقيل في المركز الثاني بزمن ساعتين و57 دقيقةً و12 ثانيةً، فيما حقق التشيكي ميروسلاف زابليتال المركز الثالث بزمن ثلاث ساعات ودقيقة واحدة وعشر ثوانٍ. وفي فئة ألتيمت، نجح فارس المشناء في تسجيل أفضل زمنٍ، وبلغ ثلاث ساعات و38 دقيقة و56 ثانية، وجاء في المركز الثاني عبد العزيز اليعيش، ثم حسين آل لبيد في المركز الثالث، وفي فئة ستوك حقق سفيان العمر المركز الأول بزمن ثلاث ساعاتٍ و39 دقيقةً و34 ثانيةً، تبعه خلف الشمري في المركز الثاني، وجاء ماجد الثنيان في المركز الثالث.

وفي فئة تشالنجر، حقق صالح السيف المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ثلاث ساعاتٍ و23 دقيقةً و34 ثانيةً، وجاء حمد الحربي في المركز الثاني، ثم عبد الله الفهاد في المركز الثالث. وفي فئة سايد باي سايد، حقق حمزة باخشب المركز الأول بزمن ثلاث ساعاتٍ وأربع دقائق و55 ثانيةً، وجاء الإماراتي منصور الهلي في المركز الثاني، تلاه عبد الله الشقاوي في المركز الثالث. وفي فئة الشاحنات، حقق الياباني تيروهيتو سوجاوارا المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ثلاث ساعاتٍ و31 دقيقةً وسبع ثوانٍ. وفي فئة الدراجات النارية، نجح الدراج توماس بلاكبورن في انتزاع المركز الأول بعد وصوله أولًا بزمن أربع ساعاتٍ وتسع دقائق و56 ثانيةً، تبعه عبد الحليم المغيرة في المركز الثاني، ثم الإماراتي عبد الله لنجاوي في المركز الثالث.

أما في الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، فقد حقق الدراج هاني النومسي المركز الأول بزمن أربع ساعاتٍ و19 دقيقةً و55 ثانيةً، وجاء عبد الرحمن العبد اللطيف في المركز الثاني، ثم ميريهان الباز في المركز الثالث.